Главный тренер «Трактора» высказался после поражения в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался после поражения в матче с «Куньлунь Ред Стар». Челябинцы проиграли в овертайме со счётом 2:3. На третьей минуте дополнительного времени Брэндон Ип принёс победу «Ред Стар». «Трактор» потерпел четвёртое поражение подряд.

«С первых смен играли по заданию. Ребята выполняли всё, неплохо двигались, а вот в концовке не хватило реализации. Была небольшая потеря концентрации, получили ненужное удаление, соперник этим воспользовался. Чем сегодня соперник удивил? Ожидали от него такой игры, создавали хорошие моменты, но реализации не хватило.



Есть понимание, за счёт чего выходить из кризиса? Понимание того, как выйти из кризиса — работа и системная игра. Команда стала другой, ребята берут на себя новые роли. Есть больные и травмированные, нагрузка ложится на одних и тех же. Как будут готовы, они появятся в составе.



Как оценю дебют Шумакова? Давно не играл, чудес не бывает — но это мастеровитый игрок, через игры наберёт форму. Как отношусь к разговорам, что у челябинцев комплекс середняка? Нет времени читать и обращать на это внимание. Концентрируемся на каждой встрече, шаг за шагом», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».