Дементьев считает, что на российских хоккеистов НХЛ будет и далее оказываться давление

Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что на российских хоккеистов в НХЛ будет оказано давление из-за непростой политической ситуации.

«Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от НХЛ, игроков или руководства клубов. Мы видели прекрасный пример по выставочным матчам в Праге. Это нормально совершенно, всю жизнь жили с таким давлением, ничего нового или страшного не происходит. Ничего неординарного», — цитирует Дементьева Metaratings.

Напомним, ранее МИД Чехии посылало официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала. Вчера прошёл первый матч в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», в котором принял участие российский нападающий Яков Тренин.