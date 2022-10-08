Дементьев считает, что на российских хоккеистов НХЛ будет и далее оказываться давление
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Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что на российских хоккеистов в НХЛ будет оказано давление из-за непростой политической ситуации.
«Давление на наших хоккеистов обязательно будет, но не от НХЛ, игроков или руководства клубов. Мы видели прекрасный пример по выставочным матчам в Праге. Это нормально совершенно, всю жизнь жили с таким давлением, ничего нового или страшного не происходит. Ничего неординарного», — цитирует Дементьева Metaratings.
Напомним, ранее МИД Чехии посылало официальные письма в НХЛ с просьбой запретить участие российских хоккеистов в матчах в Чехии. НХЛ эти письма проигнорировала. Вчера прошёл первый матч в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», в котором принял участие российский нападающий Яков Тренин.
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