Форвард «Трактора» Тертышный: нет уверенности, есть давление и негативные комментарии

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал поражение в матче с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Тяжело что-то говорить. Хорошо играли, все были заряжены и готовы к бою. Возможно, в конце удачи не хватило. Столько моментов было, в которых могли забивать, но не везёт, нет уверенности. Все ребята старались, ни к кому нет претензий. Просто в овертайме моя позиционная ошибка привела к голу. Вину беру на себя, моя ошибка повлияла на ход матча.

Нелегко быть на 10-м месте, это вам скажут в любой команде, которая там была. У меня в карьере такое впервые происходит. Это нужно переработать. Все стараются. Надеюсь, дальше у нас будут победы. Нужно выдать удачную серию для того, чтобы пришла уверенность, и тогда у нас всё будет хорошо.

Просто нужно работать и делать правильные вещи. Стараемся что-то отработать на тренировках и потом применять это в игре. Потихоньку это получается, просто нужно время. Есть давление, отрицательные комментарии и эмоции у тех, кто смотрит хоккей. Хотя я верю в то, что через две-три недели мы будем на привычном уровне, и тогда все по-другому заговорят. Но на это нужно время и много работы», — приводит слова форварда «РБ Спорт».

«Трактор» проиграл четвёртый матч подряд и опустился на 10-е место Восточной конференции.