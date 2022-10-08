Давыдов: без усиления состава потолок «Салавата Юлаева» — четвёртое место на Востоке

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов считает, что без усиления состава «Салават Юлаев» не сможет бороться с лидерами лиги.

«Есть ли у Уфы шансы побороться за лидерство на Востоке? В этом совсем не уверен. Молодые всегда очень нестабильны, а в атаке «Салавата» многое сегодня зависит от них. На мой взгляд, четвёртое-пятое место на Востоке — потолок нынешней Уфы. На максимум своих возможностей вышли форварды, выше головы прыгнули вратари, в силу возраста на пике защитники. Без усиления — прежде всего в атаке — результат не улучшить.



Посмотрите линию нападения «Ак Барса», «Магнитки» или даже «Автомобилиста» — никаких сравнений с Уфой! То, что сейчас по заброшенным шайбам «Салават» опережает Казань, для меня что-то из мира фантастики. И говорит это не столько об успехах Уфы, сколько о проблемах её главного соперника. Да что «Ак Барс», возьмите «Трактор», там тоже очень приличное нападение. Но посмотрите, как развалился Челябинск после ухода легионеров, — в отличие от Уфы.

Нужны мощные джокеры типа нашего, «динамовского», снайпера Яшкина. СКА сделал сильный ход, когда его выменял и подписал. Это видно по турнирной таблице, по тому запасу прочности и мастерства, который у Питера появился. Не знаю, нужен ли нынешнему СКА Гусев — у Петербурга, по-моему, всё уже укомплектовано. А вот Уфе Никита по стилю точно бы подошёл — именно такой мастер сейчас нужен команде для дальнейшего прогресса, для роста молодых.

Гальченюк свободен для подписания? По нашему «Динамо» восьмидесятых-девяностых прекрасно помню Александра Гальченюка, надёжного, по-спортивному злого центрфорварда. Если сын в потенциале приближается к отцу, то он пригодится не только Уфе, но и «Динамо» и другим ведущим клубам КХЛ. Вообще фамилии можно обсуждать долго. Но при всей моей симпатии к Козлову с таким нападением «Салават» на длинной дистанции чемпионата не поборется на Востоке не только с Казанью, Екатеринбургом и «Магниткой», но даже с Омском. Сильный джокер в атаку «Салавату» необходим», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

«Салават Юлаев» после 15 игр занимает четвёртое место в Восточной конференции.