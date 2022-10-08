Соловьёв: у Гусева какого-то стержня нет, хотя руки золотые и голова светлая

Известный тренер Николай Соловьёв выделил плюсы и минусы в игре российского нападающего Никиты Гусева.

«Я открыл для страны Гусева в «Югре»? Тут в большой мере заслуга Сергея Шепелева. Когда мы работали в Ханты-Мансийске, его кандидатуру начали обсуждать после рекомендаций Сергея Михайловича. Хотя, естественно, знали, кто такой Гусев. Он выделялся, как и Панарин в «Витязе». Появилась возможность его пригласить – пригласили. Думаю, ему было полезно у нас поиграть.

Если сравнить его с Капризовым и Ковальчуком, то по технике и игре он им не уступает. Но какого-то стержня у него нет! Не то что он боится или ещё что-то. Но Никита – более интеллигентный. Хотя руки, считаю, у него золотые и голова светлая. Приятно смотреть, какие решения он принимает. Тут многое решает характер, а он у каждого свой. Смотришь, вроде физиологически крупный игрок, а всё равно где-то что-то не получается. И наоборот, вроде изначально не замечаешь за игроком стержня, а он вдруг появляется, и хоккеист добивается результата, рост происходит. Надо работать», — цитирует тренера «Спорт уик-энд».

Сейчас Гусев является неограниченно свободным агентом и ждёт предложений из НХЛ. При этом в КХЛ к форварду проявляют интерес сразу несколько клубов.