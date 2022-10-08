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Форвард «Ванкувера» Кузьменко: пока мне не нравится моя игра, ещё нужно немного времени

Форвард «Ванкувера» Кузьменко: пока мне не нравится моя игра, ещё нужно немного времени
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Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко заявил, что пока не показывает свой максимальный уровень игры. Сегодня форвард был признан первой звездой предсезонного матча с «Аризоной» (4:0), в котором россиянин набрал два (1+1) очка.

«Сегодня была хорошая игра для моей команды. Хорошо играл голкипер, хороша была защита. Каждый день моя команда становится все лучше и лучше. Мы готовы к сезону… Извините за паузу. Я в голове ещё перевожу с русского на английский. Этот сезон мне очень интересен. Я дождаться не могу, когда дебютирую в НХЛ. Моя первая поездка была очень интересной. Мы играли против очень хороших команд. Но мы готовы к сезону, и у нас хорошая команда.

Моя игра сейчас не слишком хороша. Она ещё должна улучшиться, каждый день я учусь. Есть небольшие трудности, которые нужно преодолеть при переходе от КХЛ к НХЛ. Я учусь каждый день, и тренер мне помогает. Мы постоянно смотрим видео с теми моментами, где я сыграл неудачно. Мне нужно ещё немного времени, чтобы выйти на свой уровень игры, но пока мне не нравится моя игра.

НХЛ — это большая школа. В ней нужно учиться. И я пока не показываю свой максимум. А мой максимум в том, что я каждый день должен становиться лучше. Не скажу, что я сейчас несчастлив. Но идёт обычный рабочий процесс», – сказал Кузьменко в интервью пресс-службе клуба.

Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.

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