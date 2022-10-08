Форвард «Ванкувера» Кузьменко: пока мне не нравится моя игра, ещё нужно немного времени

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко заявил, что пока не показывает свой максимальный уровень игры. Сегодня форвард был признан первой звездой предсезонного матча с «Аризоной» (4:0), в котором россиянин набрал два (1+1) очка.
«Сегодня была хорошая игра для моей команды. Хорошо играл голкипер, хороша была защита. Каждый день моя команда становится все лучше и лучше. Мы готовы к сезону… Извините за паузу. Я в голове ещё перевожу с русского на английский. Этот сезон мне очень интересен. Я дождаться не могу, когда дебютирую в НХЛ. Моя первая поездка была очень интересной. Мы играли против очень хороших команд. Но мы готовы к сезону, и у нас хорошая команда.
Моя игра сейчас не слишком хороша. Она ещё должна улучшиться, каждый день я учусь. Есть небольшие трудности, которые нужно преодолеть при переходе от КХЛ к НХЛ. Я учусь каждый день, и тренер мне помогает. Мы постоянно смотрим видео с теми моментами, где я сыграл неудачно. Мне нужно ещё немного времени, чтобы выйти на свой уровень игры, но пока мне не нравится моя игра.
НХЛ — это большая школа. В ней нужно учиться. И я пока не показываю свой максимум. А мой максимум в том, что я каждый день должен становиться лучше. Не скажу, что я сейчас несчастлив. Но идёт обычный рабочий процесс», – сказал Кузьменко в интервью пресс-службе клуба.
Кузьменко принял участие в четырёх предсезонных матчах «Ванкувера» и отметился шестью очками — забил три гола и отдал три результативные передачи.
- 8 октября 2022
-
11:45
-
11:36
-
11:14
-
10:45
-
10:30
-
10:01
-
09:53
-
09:47
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:15
-
07:40
-
07:04
-
04:56
-
04:30
-
00:22
- 7 октября 2022
-
23:49
-
23:38
-
22:57
-
22:17
-
22:11
-
21:43
-
21:24
-
21:13
-
21:09
-
21:02
-
20:54
-
20:14
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:24
-
17:58
-
17:22