Дебютный в сезоне гол Каюмова принёс победу «Локомотиву» в матче с «Амуром»

В Хабаровске на «Платинум-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Амуром». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

На 28-й минуте матча счёт открыл Александр Полунин. На 33-й минуте удвоил преимущество гостей Артур Каюмов, забивший дебютный гол в текущем сезоне КХЛ. На 43-й минуте отставание сократил Иван Николишин с передачи Ярослава Лихачёва в большинстве. На 53-й минуте Иван Чехович увеличил преимущество ярославцев до двух шайб.

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«Локомотив» завершил выездную серию по маршруту Сибирь – Дальний Восток с двумя победами в трёх матчах. Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с питерским СКА 13 октября. «Амур» дома примет московский ЦСКА 10 октября.