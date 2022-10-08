Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дебютный в сезоне гол Каюмова принёс победу «Локомотиву» в матче с «Амуром»

Дебютный в сезоне гол Каюмова принёс победу «Локомотиву» в матче с «Амуром»
Комментарии

В Хабаровске на «Платинум-Арене» закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и «Амуром». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

На 28-й минуте матча счёт открыл Александр Полунин. На 33-й минуте удвоил преимущество гостей Артур Каюмов, забивший дебютный гол в текущем сезоне КХЛ. На 43-й минуте отставание сократил Иван Николишин с передачи Ярослава Лихачёва в большинстве. На 53-й минуте Иван Чехович увеличил преимущество ярославцев до двух шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Каюмов, Коршков) – 27:22 (5x5)   0:2 Каюмов (Коршков, Елесин) – 32:50 (5x5)   1:2 Николишин (Лихачёв) – 42:23 (5x4)   1:3 Чехович (Красковский, Рафиков) – 52:17 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» завершил выездную серию по маршруту Сибирь – Дальний Восток с двумя победами в трёх матчах. Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с питерским СКА 13 октября. «Амур» дома примет московский ЦСКА 10 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022