Игорь Никитин стал пятым тренером, который достиг отметки в 300 побед в КХЛ

Сегодня «Локомотив» обыграл на выезде хабаровский «Амур» со счётом 3:1. После этой виктории главный тренер ярославцев Игорь Никитин стал пятым тренером лиги, который достиг отметки в 300 побед в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.



Пятёрка самых побеждающих тренеров в истории КХЛ выглядит так:



1. Дмитрий Квартальнов – 515.

2. Олег Знарок – 432.

3. Владимир Крикунов – 374.

4. Зинэтула Билялетдинов – 360.

5. Игорь Никитин – 300.

Помимо «Локомотива», Никитин был главным тренером клубов КХЛ «Авангард» и ЦСКА. Также он работал помощником главного тренера в новосибирской «Сибири». В сезоне-2018/2019 КХЛ Никитин стал обладателем Кубка Гагарина с московскими армейцами. Он имеет опыт работы в тренерском штабе главной и олимпийской сборных России.