Никитин — о победе над «Амуром»: тяжёлая игра, были нюансы из-за разницы во времени

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин остался недоволен игрой бригад большинства команды в победном матче с «Амуром» (3:1).

«Тяжёлая получилась игра. Она стала третьей для нас на выезде. Отмечу, что часовой пояс тоже повлиял на ребят. Были нюансы, которые спишем на разницу во времени. Рад, что забили хорошие голы, но большинство нам точно не в плюс, здесь нужно работать. Довольны победой», — приводит слова тренера официальный сайт лиги.

После этого матча Никитин стал пятым тренером, который достиг отметки в 300 побед в КХЛ. «Локомотив» после этой победы поднялся на третью строчку в таблице Западной конференции. Следующий матч ярославцы проведут дома 13 октября с лидером чемпионата питерским СКА.