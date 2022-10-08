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«Сибирь» прервала серию поражений, обыграв всухую ХК «Сочи»

«Сибирь» прервала серию поражений, обыграв всухую ХК «Сочи»
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В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ХК «Сочи». Победу одержала новосибирская команда со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На шестой минуте счёт открыл Владимир Бутузов. На 28-й минуте форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу новосибирцев за 31-й минуте забросил Дмитрий Овчинников. Сухим матчем отметился вратарь «Сибири» Антон Красоткин. За полторы минуты до конца матча большой и дисциплинарный штрафы за подсечку сзади получил форвард гостей Андрей Алтыбармакян.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бутузов (Чайковски, Основин) – 05:56 (5x5)   2:0 Бутузов (Бек, Пьянов) – 27:33 (5x4)   3:0 Овчинников (Чайковски) – 30:30 (5x5)

«Сибирь» прервала серию из трёх поражений. В следующем матче 11 октября новосибирский клуб примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Сочинский клуб завершил выездную серию и в следующем матче на своём льду 13 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».

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