«Сибирь» прервала серию поражений, обыграв всухую ХК «Сочи»

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и ХК «Сочи». Победу одержала новосибирская команда со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

На шестой минуте счёт открыл Владимир Бутузов. На 28-й минуте форвард оформил дубль и удвоил преимущество хозяев. Третью шайбу новосибирцев за 31-й минуте забросил Дмитрий Овчинников. Сухим матчем отметился вратарь «Сибири» Антон Красоткин. За полторы минуты до конца матча большой и дисциплинарный штрафы за подсечку сзади получил форвард гостей Андрей Алтыбармакян.

«Сибирь» прервала серию из трёх поражений. В следующем матче 11 октября новосибирский клуб примет на своём льду владивостокский «Адмирал». Сочинский клуб завершил выездную серию и в следующем матче на своём льду 13 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».