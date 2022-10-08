Форвард ХК «Сочи» Алтыбармакян заработал 27 штрафных минут в концовке матча с «Сибирью»

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян заработал 27 минут штрафного времени за один эпизод в матче с «Сибирью». За менее чем полторы минуты до конца матча, при счёте 3:0 в пользу новосибирцев, нападающий сочинцев подсёк сзади ногой защитника «Сибири» Тревора Мёрфи.

После видеопросмотра судьи выписали сочинцу большой и дисциплинарный штрафы до конца игры. Нападающий был активно не согласен с решением арбитров и бил клюшкой в борт, за что получил ещё две минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение.

ВИДЕО эпизода, как Алтыбармакян ломает клюшку, уходя в раздевалку, можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Сибири». ХК «Сочи» за 15 проведённых матчей имеет на своём счету восемь очков и располагается на последнем месте в общей таблице КХЛ.