Омский «Авангард» дома одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом»

В Омске на «G-Drive Арене» завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» одержал уверенную победу над магнитогорским «Металлургом» 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

В первом периоде на 16-й минуте форвард хозяев Павел Дедунов с передачи Владимира Жаркова открыл счёт в матче.

Во втором периоде на 16-й минуте счёт удвоил Иван Телегин с передач Владимира Ткачёва и Антона Белова.

На восьмой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал нападающий омичей Фёдор Малыхин с передач Павла Дедунова и Виктора Сведберга.

На 14-й минуте третьего периода четвёртую шайбу омичей забросил Сергей Толчинский с передач Алексея Береглазова и Арсения Грицюка. Через две минуты одну шайбу отыграл форвард гостей Данила Юров с передач Андрея Чибисова и Ярослава Хабарова. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил нападающий хозяев Владимир Жарков, забив в пустые ворота.

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Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 октября в 14:00 мск. «Металлург» примет московское «Динамо» 10 октября в 17:00 мск.