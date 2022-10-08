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Главный тренер «Магнитки» объяснил крупное поражение от «Авангарда»

Главный тренер «Магнитки» объяснил крупное поражение от «Авангарда»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв объяснил крупное поражение от «Авангарда» (1:5) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» сегодня был побыстрее, помощнее. Не сработало наше большинство в первом периоде. Дальше «Авангард» сыграл в свою игру. Когда одну или две они ведут, это совершенно другая команда. Почему в составе не было Голдобина? У нас сейчас появилась ротация. Джош [Карри] выздоровел – по этим причинам», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Авангард» проведёт дома с «Куньлунь Ред Стар» 9 октября в 14:00 мск. «Металлург» примет московское «Динамо» 10 октября в 17:00 мск.

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