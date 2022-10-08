Форвард «Сибири» Овчинников: немного давила мысль, что не могу забросить

Нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников подвёл итоги встречи с «Сочи» (3:0).

«Давила ли мысль, что не мог забросить? Честно, давила немного. Но я уже через это проходил, когда заходил в МХЛ. У меня было 20 игр, моментов было миллион, и просто не везло. Прорвало, слава богу, и надеюсь, сейчас пойдёт.



Команда признала лучшим игроком? Кореш — Илюха (Илья Морозов. — Прим. «Чемпионата») — передал, поэтому не удивился.



Как команда восприняла перестановки в звеньях? Три игры проиграли, ноль очков в трёх играх, надо было что-то делать. Сегодня вышли, и с первых смен было видно, что мы заряжены на победу. Значит, всё правильно сделали.



Каким показался «Сочи»? Боевая всегда у них команда была и есть. Пацаны бьются, стараются. Нам сегодня где-то повезло больше, но я думаю, мы наиграли на победу. Так что всех с победой.



Удивило ли, что «Сочи» хорошо провёл третий период? Не знаю, удивило или нет. Ещё по разминке было видно, что мы более заряженные вышли, и было видно, что мы сегодня хотели победить.



Играю без замен? Спасибо тренерскому штабу, надеюсь, что я прогрессирую с каждой игрой и так дальше будет продолжаться. Главное для молодого игрока, я считаю, это стабильная игра. И пока на очки не обращать внимания. Главное — стабильная игра и чтобы была помощь команде», — передаёт слова Овчинникова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.