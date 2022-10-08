Агент Гусева: ясность с НХЛ и с КХЛ будет к ближе к концу октября

Агент Никиты Гусева Юрий Николаев рассказал о будущем игрока.

«Ближе к концу октября будет ясность и с НХЛ, и с КХЛ. С клубами КХЛ переговоры пока не ведутся», — сказал агент ТАСС.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых передач. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.



В НХЛ Гусев выступал за «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в общей сложности проведя 97 матчей и набрав 54 (17+37) очка.



Сейчас Гусев является неограниченно свободным агентом и ждёт предложений из НХЛ. При этом в КХЛ к форварду проявляют интерес сразу несколько клубов.