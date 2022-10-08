Виктор Козлов: «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой и сейчас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (3:2 Б).
«Интересный получился матч с нашей стороны, напряжённый. Повели, потом упустили преимущество. «Динамо» очень хорошо прессинговало, сравняло счёт. Илья Ежов молодец, хороший матч провёл. И в игре ключевые сейвы делал, и буллиты хорошо отстоял. Ребята тоже хорошо исполнили.
В чём причины того, что второй матч подряд упускаем преимущество? У нас пятый матч через день, график напряжённый. Накапливается физическая и психологическая усталость.
Как будет восстанавливаться команда в небольшую паузу? Мы сейчас дали команде заслуженных два дня выходных, потом два дня на подготовку. Ребятам нужно хорошо отдохнуть и набраться сил.
В чём моя схожесть и отличие с Томи Лямся? Не знаю, в чём мы расхожи и схожи. Но «Салават» какой хоккей показывал при финской тройке, такой показывает и сейчас при молодых ребятах, которые хорошо двигаются. Был акцент на скорость, мобильность и контроль шайбы», – приводит слова Козлова «БИЗНЕС Online».
- 8 октября 2022
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