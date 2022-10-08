В концовке матча «Нефтехимика» и «Автомобилиста» произошла драка

На 15-й минуте третьего периода матча «Нефтехимика» и «Автомобилиста» произошла драка.

После силового приёма защитника «Нефтехимика» Евгения Кашникова к нему подъехал форвард уральцев Патрис Кормье и завязалась драка.

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Напомним, сегодня в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» местный «Нефтехимик» принимал «Автомобилист». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Эта победа стала шестой подряд для «Нефтехимика», до этого было 10 поражений подряд на старте сезона.

После этой победы «Нефтехимик» расположился на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 13 очков после 16 игр. «Автомобилист» остаётся на первом месте в таблице Востока, набрав 23 очка после 16 игр.