Наставник «Барыса» Скабелка прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).

«Знали, что нельзя давать много пространства сопернику. Но одно дело знать, а другое – воплотить в жизнь. Благодарен ребятам, провели хороший матч по энергии, самоотдаче, больше 20 бросков заблокировали, создавали неплохие моменты. Довольны, что обыграли такую сильную команду на выезде.

Игра на игру не приходится, но сегодня неплохо сыграли на «точке», выигрывали много единоборств, мало отбрасывались, хотели контролировать шайбу. Не всегда это получается, но сегодня получилось. Не скажу, что акцентированно бросали низом. Бросали так, чтобы шайба дошла до вратаря и кто-то был на пятаке.

Является ли «Ак Барс» красной тряпкой, клубом, на который не надо настраиваться? Думаю, да. «Ак Барс» — топ-клуб, все хотят его обыграть, что здесь лукавить.

Грэм приболел. Такой период, что по одному, по два игрока вываливаются», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.