Вратарь «Ак Барса» Билялов: играли в целом хорошо

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал поражение от «Барыса» (2:3).
«Все три шайбы были заброшены от рикошетов, от нас, защитников, от меня в том числе. Такое бывает, играли в целом хорошо. Были моменты, просто не смогли забить.
Что удалось посмотреть со стороны, пока не играл? Мы находим свою игру. Немного не везёт, два поражения в овертайме, сегодня проиграли, выступая хорошо. Работаем в этом направлении, победы придут.
Насколько чувствуется давление? Когда у тебя в команде столько мастеров, понятно, что давление есть. Все ребята взрослые, всё понимают. Всё придёт через работу и будет хорошо», — цитирует Билялова сайт «Ак Барса».
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 12 октября в 17:00 мск в гостях. Соперник – магнитогорский «Металлург». «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар» 11 октября в 16:30 мск.
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