«Калгари» продлил контракт с главным тренером Дэррилом Саттером, сообщает сайт клуба.

В пресс-релизе не указан конкретный срок, но говорится, что соглашение рассчитано на несколько лет.

63-летний специалист возглавил канадский клуб в 2021 году. По итогам прошлого сезона он получил «Джек Адамс» как лучший тренер регулярного чемпионата.



Саттер также тренировал в НХЛ «Чикаго», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». С «Кингз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

«Калгари» завершил прошлый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 111 очков. В плей-офф НХЛ команда дошла до полуфинала Западной конференции, где проиграла «Эдмонтон Ойлерз».