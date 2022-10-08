«Калгари» продлил контракт с главным тренером Дэррилом Саттером
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«Калгари» продлил контракт с главным тренером Дэррилом Саттером, сообщает сайт клуба.
В пресс-релизе не указан конкретный срок, но говорится, что соглашение рассчитано на несколько лет.
63-летний специалист возглавил канадский клуб в 2021 году. По итогам прошлого сезона он получил «Джек Адамс» как лучший тренер регулярного чемпионата.
Саттер также тренировал в НХЛ «Чикаго», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес». С «Кингз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.
«Калгари» завершил прошлый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 111 очков. В плей-офф НХЛ команда дошла до полуфинала Западной конференции, где проиграла «Эдмонтон Ойлерз».
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