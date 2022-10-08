«Не каждый сможет сделать такое». Бурмистров — о голе Галимова

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3) прокомментировал игру и гол партнёра Артёма Галимова.

«Барыс» сегодня ничего особенного не сделал? Да я бы не сказал. Они сыграли на контратаках – мы пропустили непонятные голы. Мы о них всегда говорим, что команда будет играть на контратаках, нужно было где-то сыграть построже, где-то захлёстывает желание забить гол в атаке. Поэтому и получаются такие моменты.

Как скамейка отреагировала на гол Галимова? Отлично отреагировали. Этот гол придал нам свежести. Команда побежала с 1:3. Думаю, это было видно: все сегодня пытались и старались – делали всё, чтобы забить гол.

Забить, как Галимов, – сложно? Конечно. Не каждый такое сможет сделать.

Какая атмосфера сейчас внутри коллектива? Сейчас важно не опустить руки. У нас сейчас очень тяжёлый выезд, да и месяц в целом тяжёлый. Да, бывает: проиграли три игры, но сейчас нужно извлечь что-то хорошее и пойти вперёд», — приводит слова Бурмистрова «БИЗНЕС Online».