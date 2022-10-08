Николай Заварухин: потеря концентрации повлияла на исход матча

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» (3:4).

«Основной момент – это 47–48-я минуты, когда пропустили два гола. Потеря концентрации в том игровом отрезке повлияла на исход матча. Хотя и были возможности, чтобы сравнять счёт.

Первые два периода были относительно спокойными, а третий – разрывной, яркий. Это выходило из логики событий? Много было борьбы, много стыков. В первом периоде проигрывали эти стыки, эту нейтральную шайбу, хотя дальше, по третьему периоду, были неплохие моменты.

Насколько сказалось отсутствие ведущих игроков? На сегодня кто есть, тот и есть в составе. Ребята выходят, бьются. Понятно, что отсутствующие игроки были лидерами команды, но теперь должны другие взять на себя лидерство.

Как в целом оценю турне по Татарстану? Тяжёлое. Хорошие игры были в Казани. Здесь, я считаю, тоже неплохая игра была, тяжёлая такая. Соперник очень хорошо двигался. И где-то мы, наверное, здесь совершили больше ошибок, чем за обе игры, проведённые в Казани. Опять же, на фоне утомления эта потеря концентрации и привела к поражению.

С кем интереснее играть – с «Ак Барсом» или «Нефтехимиком»? Со всеми командами интересно. Сегодня на собрании перед игрой сказал, что «Нефтехимик» выиграл пять матчей подряд, команда бежит, команда на ходу. Со всеми командами тяжело – любая может обыграть любую», — приводит слова Заварухина сайт «Автомобилиста».