«Это богатая лига, где можно заработать большие деньги». Скленичка — о легионерах в КХЛ

Бывший игрок «Йокерита» Давид Скленичка прокомментировал контракты действующих легионеров КХЛ.
«Как отношусь к тому, что есть игроки, которые всё же предпочитают подписывать контракты с КХЛ? Там осталось несколько чешских игроков, несколько шведских. Если у вас был контракт до начала событий на Украине, вам пришлось бы его выкупать. Это дорого и почти не оставляет выбора. Это богатая лига, где можно заработать большие деньги. Дальше дело за игроками, но я не знаю, что правильно, а что нет.
Когда начались события на Украине, я вообще не думал о том, чтобы остаться. Речь шла о поездке в Финляндию, Швецию или Чехию. Так что я выбрал Швецию, потому что после трёх лет в Финляндии мне нужен был новый вызов. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на хоккее», — приводит слова Скленички Expressen.
Давид Скленичка играл в КХЛ за финский «Йокерит». 26-летний чех провёл 131 матч, где набрал 38 (15+23) очков.
- 8 октября 2022
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