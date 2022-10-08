«Подъехал Кормье и попросился «поговорить». Я и принял бой». Кашников — о драке

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал прошедшую игру с «Автомобилистом» (4:3), а также драку с Патрисом Кормье.

Мы здорово начали игру. Повели в счёте. Были ещё моменты в большинстве, но пропустили в меньшинстве: там был неудачный отскок. Когда начали проигрывать, то собрались. Отыграли до конца второго периода. В третьем периоде наши уверенные атаки помогли нам довести игру до победы.

С чего началась потасовка с Патрисом Кормье? Был заброс в зону. Я по всем правилам применил силовой приём против соперника. Тут же подъехал Кормье и попросился «поговорить». Ну я и принял бой. Считаю, провёл его достойно.

За счёт чего сегодня «Нефтехимику» удалось победить? Мы здорово сыграли в обороне. Ошибок нет лишь у тех, кто не играет. Ошибки будут всегда. У нас были моменты, и мы их реализовывали. Забили хорошие голы, а в конце снова строго сыграли в обороне. Ловили броски на себя, и Эмиль сыграл хорошо. Все молодчики!

Адаптировался ли я после приезда из-за океана? Конечно. Там был юниорский хоккей, а тут уже на предсезонке понял, что не нужно вперёд лететь сломя голову. Самое главное — это надёжно сыграть в обороне. Тем более защитнику. Если есть момент, то можно и подключиться к атаке.

Дополнительный день отдыха – как глоток воздуха? Я считаю, что нужно восстанавливаться и проводить этот день с пользой, а на следующий день выходить на тренировку и готовиться к игре. Может, это пойдёт на пользу.

Легко или сложно с одним и тем же соперником подряд столько игр играть (матчи с «Трактором». — Прим. Чемпионата»)? Нам, в принципе, без разницы, с каким соперником играть. С «Трактором, да, уже трижды встречались. Может, их знаем чуть лучше, чем других. Поэтому будем выходить как обычно, как на каждый матч, с боевым настроем», — цитирует Кашникова официальный телеграм-канал «Нефтехимика».