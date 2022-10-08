Зарипов: нереализация моментов и нелепые голы — из-за этого приходится вытаскивать игру

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:3).
«Много новичков – состав перетряхнули. Почему не сработало? Тяжело что-то в этой ситуации говорить. Уже на протяжении нескольких игр это продолжается. Идентичные ситуации. Продолжается нереализация моментов, пропускаем нелепые голы и приходится вытаскивать игру. Пришлось пойти на перестройку составов. Какое-то звено усилить скоростными действиями. Но, как мы видим, всё бесполезно.
Как это преодолеть? Ситуации в спорте бывают такие. Единственное радует – хочу посмотреть на это с положительной стороны — это только начало сезона, начало октября. Чемпионат идёт до марта, у нас есть время проработать все мелкие детали, начиная с коллектива и заканчивая игрой и тактикой на льду.
По работе претензий вообще ни к кому нет. И с тренерской стороны. Все выкладываются на тренировках, остаются дополнительно. Там всё залетает на ура. А в играх пока вот так. Посмотрим, что будет дальше. Подождём выхода Артёма Лукоянова, может, это как-то встряхнёт коллектив. Его фраза какая-нибудь может подстегнуть ребят использовать моменты», – сказал Зарипов в интервью Metaratings.
- 8 октября 2022
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