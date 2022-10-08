ИИХФ призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады

Международную федерацию хоккея призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады.

Североамериканское отделение Всемирной ассоциации союза хоккеистов (WAIPU) заявило, что Федерация хоккея Канады нарушает устав ИИХФ, и призвало Международную федерацию принять немедленные меры.

«Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении десятилетий и предполагаемые незаконные присвоения средств из канадских трастовых фондов, ИИХФ необходимо принять меры.

Мы призываем ИИХФ принять меры в соответствии с уставом. Федерация хоккея Канады опозорила хоккей не только в Канаде, но и во всём мире», — цитирует президента североамериканского отделения Всемирной ассоциации союза хоккеистов Сандру Слейтер Globalnews.ca со ссылкой на письмо, отправленное WAIPU в ИИХФ.

Напомним, в последние несколько месяцев активно обсуждались две истории, связанные с молодёжными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты сборной Канады, как следует из полицейских отчётов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.



Эти факты долгое время скрывались руководством национальной федерации, так что теперь проводится масштабная полицейская проверка, в ходе которой должны установить всех виновных.