Голкипер «Барыса» Гудачек: какой гол забил Галимов — прямо Макдэвид!

Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2).

«Был ли матч с «Ак Барсом» принципиальным? Серьёзная игра, потому что проиграли до этого два матча. Была плохая игра с «Нефтехимиком». С «Торпедо» – полматча были нормальными, потом мы играли лучше соперника, но просто не забили. Я был травмирован в матче с «Сочи» – после броска шайба попала в палец, я не мог держать клюшку. Неделю была травма, нормально тренировался только один день.

С такими командами, как «Салават Юлаев», «Металлург» или «Ак Барс», надо забить первыми. Сегодня очень хорошо катались не только в нашей зоне, но и в средней, и в атаке. У «Ак Барса» было не очень много шансов. Во втором периоде несколько опасных моментов, а в третьем мы хорошо выглядели. Только в последние две минуты «Ак Барс» поддавил, но мы хорошо играли – не боялись.

Можно ли сказать, что повезло? Конечно. Но мы в последних играх тоже сгорели на этом – хотели красиво передачу отдать, а сегодня просто бросали. Неудачно получилось для Билялова в этих трёх бросках.

Можно ли было вытащить бросок Галимова? Галим – молодец, такой гол забил – прямо Макдэвид! А я просто не успел – у него была очень большая скорость.

Какие ещё были варианты с продолжением карьеры? Я поменял агента, и он сказал: «Гуда, подожди чуть-чуть – закончится предсезонка и будут предложения». Предложений было три. Все из Восточной конференции. В «Барысе» предложили контракт и дали два часа на раздумья, звонил тренер. Я чувствовал, что здесь есть хороший вариант. Хотел вернуться в КХЛ в хорошую команду», – сказал Гудачек в интервью Metaratings.