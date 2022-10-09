Карандин: на месте Знарка предложил бы повышение Зарипову — до уровня играющего тренера

Судья международной категории Юрий Карандин выразил мнение, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку нужен помощник в тренерском штабе команды.

«Ак Барс» — клуб с особыми традициями, которые нужно ценить. В клубе большая группа новых людей — это и тренеры, и звёздные хоккеисты во главе с Шипачёвым, Радуловым и Войновым. Но сохранился и старый, ещё чемпионский костяк — Зарипов, Лукоянов, Бурмистров, плюс игрового времени требует еще и местная молодёжь. Из этих трёх лагерей Олег Знарок и пытается слепить команду. Пока не получается.

Что посоветую Знарку? В Казани надо обращать особое внимание на местных. Убрать Лукоянова в ВХЛ — это всё равно что нам в Новосибирске убрать, скажем, тренера Тарасенко куда-то в МХЛ. Такие раздражающие факторы точно не помогут. Тот же Зарипов, на мой взгляд, нервничает, он хочет приносить больше пользы, как и вся казанская группа. Нужно ей помочь.

Так в этом и состоит искусство тренера — правильно, с максимальной пользой для команды распределить игровые ресурсы. Кто-то идет на лавку, кто-то — на лёд. На месте Знарка предложил бы повышение Зарипову — до уровня играющего тренера. Тем самым Знарок усилит свой штаб и окажет дополнительное доверие казанскому лагерю. Со стороны кажется, что главный не очень доволен своими помощниками. Нового Витолиньша там не просматривается, молодые ассистенты выглядят подавленными. Отсюда и все нервы на пресс-конференциях.

Раз Знарку, как в «Динамо» и СКА, для результата необходим сильный менеджер, то почему бы не попытаться подтянуть того же Гросса? Кстати, в своё время судил их в Риге в чемпионате СССР, когда Гросс и Знарок вместе играли в местном «Динамо» и вели латвийскую команду за собой. Хороший менеджер, как и хороший помощник, главному тренеру «Ак Барса» сейчас точно не помешает. Серия поражений затягивается, а звезды Казани за тренера полностью не выкладываются. Тревожная ситуация», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.