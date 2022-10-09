Вратарь «Торонто» Мюррей: мы хорошо ладим с Самсоновым, химия важна во вратарском тандеме

Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде голкипером Ильёй Самсоновым. Оба вратаря пришли в команду в межсезонье.
«Я познакомился с Ильёй, мы хорошо ладим. Конечно, мы соревнуемся между собой, но и также помогаем друг другу. Эта химия важна во вратарском тандеме», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ.
Самсонов присоединился к «Торонто» летом 2022 года. Последние три сезона 25-летний россиянин выступал за «Вашингтон».
В минувшем сезоне на счету Самсонова 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых голкипер пропустил 119 шайб и оформил три сухих матча при проценте отражённых бросков 89,6%. Всего по карьере в сильнейшей хоккейной лиге мира российский вратарь имеет процент отражённых бросков 90.2% в регулярных чемпионатах и 90,7% в плей-офф НХЛ.
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