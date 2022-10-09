Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал двух игроков по итогам вчерашних матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Амур» — «Локомотив» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Амура» Виктора Комарова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Также в матче «Сибирь» — ХК «Сочи» на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ХК «Сочи» Андрея Алтыбармакяна по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Подножка), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.