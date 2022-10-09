Нападающий «Барыса» Михайлис: при Скабелке в команде всё стало по-другому
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Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).
«Собрались, поговорили, разобрали ошибки. Принципиально ничего не меняли, просто играли с хорошей концентрацией, старались не ошибаться. Определяющий момент матча? Весь третий период. Хорошо играли, практически ничего не давали делать. Была пара моментов. Начинаешь ловить шайбу на себя, жертвовать. Три гола с рикошетов? Если правильно работаешь – это приводит к голу. Занимаешь правильную позицию, делаешь бросок вовремя.
У нас хорошая система, мы её выполняем. Как хорошо выполняем – всё получается. Что изменил тренер Андрей Скабелка? Другая тактика, всё по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием», – цитирует Михайлиса Metaratings.
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