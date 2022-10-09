Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Барыса» Михайлис: при Скабелке в команде всё стало по-другому

Нападающий «Барыса» Михайлис: при Скабелке в команде всё стало по-другому
Комментарии

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:2).

«Собрались, поговорили, разобрали ошибки. Принципиально ничего не меняли, просто играли с хорошей концентрацией, старались не ошибаться. Определяющий момент матча? Весь третий период. Хорошо играли, практически ничего не давали делать. Была пара моментов. Начинаешь ловить шайбу на себя, жертвовать. Три гола с рикошетов? Если правильно работаешь – это приводит к голу. Занимаешь правильную позицию, делаешь бросок вовремя.

У нас хорошая система, мы её выполняем. Как хорошо выполняем – всё получается. Что изменил тренер Андрей Скабелка? Другая тактика, всё по-другому. И мы выходим с хорошей концентрацией и желанием», – цитирует Михайлиса Metaratings.

Новость по теме
Главный тренер «Барыса» объяснил, почему лишил Никиту Михайлиса капитанской нашивки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022