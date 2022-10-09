Временный председатель совета директоров Федерации хоккея Канады подала в отставку

Временно исполняющая обязанности председателя правления Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Андреа Скиннер подала в отставку, сообщает CBC News.
Ранее Скиннер предстала перед Палатой общин по делу о групповом сексуальном насилии с участием игроков молодёжной сборной.
В последние несколько месяцев активно обсуждались две истории, связанные с молодёжными чемпионатами мира в 2003 и 2018 годах. Хоккеисты молодёжной сборной Канады, как следует из полицейских отчётов, совершали групповые изнасилования, жертвами которых становились молодые женщины.
Напомним, нынешняя организация (Hockey Canada) столкнулась с массированной критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 миллионов долларов. При этом руководители федерации сохранили свои посты.
Федерация хоккея Канады ранее урегулировала спор с женщиной, заплатив $ 2,7 млн. Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж потребовала убедиться в том, что государственные средства не использовались во внесудебном урегулировании для сокрытия этой истории.
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