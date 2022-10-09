Легионер «Барыса» — об Астане: мне очень повезло оказаться в таком красивом городе

Нападающий «Барыса» Джереми Бракко поделился впечатлениями от игры в КХЛ и сообщил, что ему очень понравилась Астана.

«Знал, что здесь сильная лига. А тренерский штаб даёт мне шанс, и я могу показать лучшие качества, что очень помогает. Плюс классный состав, команда, как вы сами видели в этот вечер. И парни здорово меня приняли, поэтому было легко перейти в этом смысле. Что самое сложное в адаптации? Языковой барьер порой сложноват, но мой русский становится лучше. Но здесь хоккей быстрее, более мастеровитые игроки, и к этому надо привыкнуть.

Как мне Астана? Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Партнеры помогают с адаптацией, так что всё складывается легко. Любимая еда здесь? Если честно, не слишком часто её пробовал. Придерживаюсь своего распорядка. Может и попробую гораздо позже, но не сейчас (улыбается)», – цитирует Бракко Metaratings.

Американский нападающий в текущем сезоне за 13 игр набрал 13 (5+8) очков.