Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легионер «Барыса» — об Астане: мне очень повезло оказаться в таком красивом городе

Легионер «Барыса» — об Астане: мне очень повезло оказаться в таком красивом городе
Комментарии

Нападающий «Барыса» Джереми Бракко поделился впечатлениями от игры в КХЛ и сообщил, что ему очень понравилась Астана.

«Знал, что здесь сильная лига. А тренерский штаб даёт мне шанс, и я могу показать лучшие качества, что очень помогает. Плюс классный состав, команда, как вы сами видели в этот вечер. И парни здорово меня приняли, поэтому было легко перейти в этом смысле. Что самое сложное в адаптации? Языковой барьер порой сложноват, но мой русский становится лучше. Но здесь хоккей быстрее, более мастеровитые игроки, и к этому надо привыкнуть.

Как мне Астана? Мне очень повезло оказаться в таком красивом, комфортном городе. Партнеры помогают с адаптацией, так что всё складывается легко. Любимая еда здесь? Если честно, не слишком часто её пробовал. Придерживаюсь своего распорядка. Может и попробую гораздо позже, но не сейчас (улыбается)», – цитирует Бракко Metaratings.

Американский нападающий в текущем сезоне за 13 игр набрал 13 (5+8) очков.

Новость по теме
«Барыс» подписал контракт с победителем МЧМ-2017
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022