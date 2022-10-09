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Нападающий «Колорадо» Мальцев попал в основной состав команды на новый сезон НХЛ

Нападающий «Колорадо» Мальцев попал в основной состав команды на новый сезон НХЛ
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев сообщил, что вошёл в число игроков основного состава на новый сезон НХЛ.

«Сегодня был волнительный день, когда должна настать определённость, кто начнёт сезон в основе. По текущей ситуации, в это число я вошёл. Последние отцепление не объявляли как-то отдельно. Уже на льду на тренировке я понял, что двоих нет, и мы работаем в четыре полных пятерки.

Очень доволен, что столько труда летом себя оправдывает. Я действительно от многого отказался, чтобы сейчас выходить готовым. Прикольно, что в том году был хуже, но был уверен в своем месте и даже не переживал.

Понятно, что это только начало, у нас еще трое основных нападающих пока на травме, поэтому выдыхать рано, настрой продолжать вкалывать. Очень высокая конкуренция. Со мной в Иглз играл в том году Шервуд, ему не находилось место в первой команде, а вчера он за «Нэшвилл» набрал 1+1 в первой игре сезона во второй тройке. После тренировки один из журналистов, кто постоянно пишет про команду в местном СМИ, впервые за кемп взял у меня интервью. Очень удивился, моему ответу, что сбросил 14 фунтов за лето», — написал нападающий в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провёл 18 матчей за «лавин» и не отметился результативными баллами.

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