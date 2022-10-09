«Он жёсткий наверное, делать больше ничего не умеет». Толчинский о тафгае «Куньлуня» Ханте

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский в перерыве матча с «Куньлунем» дал интервью, в котором раздражённо ответил на вопрос репортёра. За мгновения до интервью хоккеист вступил в перепалку с нападающим «Куньлуня» Гаретом Хантом.

«Была установка активно начать матч? Нет, просто играть так же, как мы играли вчера, так же начать игру и… всё. На какие моменты обращал внимание Рябыкин? Вы могли бы камеру прямо в раздевалку принести?

Перепалка с Хантом? Не знаю, наверное, ему дали такую установку. У него сколько там драк… он жёсткий, наверное, может и дали такую установку. Он делать-то больше ничего не умеет», — сказал нападающий в интервью после первого периода.

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В данный момент идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.