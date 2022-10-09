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Тафгай «Куньлуня» Хант рассказал о перепалке с форвардом «Авангарда» Толчинским

Тафгай «Куньлуня» Хант рассказал о перепалке с форвардом «Авангарда» Толчинским
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Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант рассказал о перепалке с нападающим омичей Сергеем Толчинским, которая состоялась после первого периода матча с «Авангардом».

«Перепалка с Толчинским? Это важная игра для нас, мы хотим залезть под кожу сопернику. Сергей является лидером своей команды, поэтому я показал ему это.

Будет ли продолжение в третьем периоде? Мы планируем и дальше биться с такой энергией, мы хотим быть командой, против которой сложно играть», — сказал Хант в интервью КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После первого периода Толчинский сказал, что Хант получил установку провоцировать, так как канадец больше ничего не умеет на льду. Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу гостей.

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