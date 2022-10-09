Тафгай «Куньлуня» Хант рассказал о перепалке с форвардом «Авангарда» Толчинским

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант рассказал о перепалке с нападающим омичей Сергеем Толчинским, которая состоялась после первого периода матча с «Авангардом».

«Перепалка с Толчинским? Это важная игра для нас, мы хотим залезть под кожу сопернику. Сергей является лидером своей команды, поэтому я показал ему это.

Будет ли продолжение в третьем периоде? Мы планируем и дальше биться с такой энергией, мы хотим быть командой, против которой сложно играть», — сказал Хант в интервью КХЛ.

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После первого периода Толчинский сказал, что Хант получил установку провоцировать, так как канадец больше ничего не умеет на льду. Идёт третий период, счёт 2:0 в пользу гостей.