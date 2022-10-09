Главный тренер «Авангарда» Рябыкин: возьму на себя ответственность за поражение

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (0:4).
«Возьму на себя ответственность за поражение. Не смог донести до ребят, что два очка с «Металлургом» не отличаются от двух очков с «Куньлунем». Здорово начали, не смогли забить, наступили на те же грабли, что и раньше. Не понимаю, что происходит с командой, когда мы пропускаем.
У Яроша травма. Врачи с ним работают. Надеюсь, что скоро будет в строю. Надеемся, Найт сыграет против «Амура». По новому тренеру, который заменит Микульчика в штабе, ведутся переговоры, пока не нашли», — цитирует Рябыкина Sport24.
Для «Авангарда» это поражение стало 10-м в текущем сезоне и первым на новой арене.
Следующий матч «Авангард» проведёт дома с хабаровским «Амуром» 13 октября (16:30 мск). «Куньлунь Ред Стар» на выезде сыграет с астанинским «Барысом» 11 октября (16:30 мск).
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