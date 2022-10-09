Юрий Новиков: Гарипов не сдался и сражается. Это говорит о его бойцовских качествах

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение об игре голкипера Эмиля Гарипова за «Нефтехимик».

«Мы с ним не друзья, но всё-таки знакомы. Гарипов был третьим вратарём у нас в молодёжной сборной России на ЧМ-2011. Надо похвалить Валерия Брагина — тогда была команда по энергетике и по духу. Роль третьего вратаря — сложная, и человек может закапризничать. Но Эмиль был командным игроком и очень хорошо себя вёл. Также я помню, когда работал в пермском «Молоте», он против моей команды очень сильно сыграл и меня после этого отправили в отставку. Он выполнил свою работу на пятёрку, а я — на минус.



Гарипов — очень хороший, спокойный, правильный человек. Но случился сбой. Травмы, ещё что-то — и спортивная жизнь пошла в другую сторону. Сейчас очень радуюсь его успехам. Он не сдался и сражается. Это говорит о его бойцовских качествах. Можно только пожелать ему всего хорошего, здоровья и чтобы не было травм. Он ещё может сказать своё серьёзное вратарское слово.

Нашёл ли он свою команду? Игроку, а особенно вратарю, очень важно найти свою команду, свой коллектив, своего тренера. Надо чувствовать, где вратарю надо помогать, а где — не мешать. Когда мы говорим о голкипере, там целый комплекс разных причин», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в начале сезона «Трактор» выставил голкипера на драфт отказов, а после перехода в Нижнекамск вратарь одержал шесть побед подряд.