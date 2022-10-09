Нападающий «Торпедо» Ю Сато забил первый гол японцев в КХЛ

Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато забил свой первый гол в Континентальной хоккейной лиге в матче с минским «Динамо» (идёт второй период, счёт 2:1, впереди хозяева).

В середине второго периода Ю Сато вошёл в зону гостей и с неудобной руки отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что Сато стал первым японцем, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в КХЛ.



Япония стала 26-й страной, представители которой забивали в матчах Континентальной хоккейной лиги.

Ю Сато перешёл в «Торпедо» летом 2022 года. В 10 играх сезона-2022/2023 КХЛ 20-летний японец отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».