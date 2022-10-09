Нападающий «Торпедо» Ю Сато забил первый гол японцев в КХЛ
Поделиться
Японский нападающий «Торпедо» Ю Сато забил свой первый гол в Континентальной хоккейной лиге в матче с минским «Динамо» (идёт второй период, счёт 2:1, впереди хозяева).
В середине второго периода Ю Сато вошёл в зону гостей и с неудобной руки отправил шайбу в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что Сато стал первым японцем, которому удалось отметиться заброшенной шайбой в КХЛ.
Япония стала 26-й страной, представители которой забивали в матчах Континентальной хоккейной лиги.
Ю Сато перешёл в «Торпедо» летом 2022 года. В 10 играх сезона-2022/2023 КХЛ 20-летний японец отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».
Комментарии
- 9 октября 2022
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:31
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57
-
12:06
-
11:38
-
11:10
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:39
-
09:22
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
06:06
-
04:43
-
04:37
-
04:29
-
03:36
-
03:06
Партнерский контент