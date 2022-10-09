«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл московский «Спартак»
Поделиться
В Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Витязь» принимал московский «Спартак». Победу по буллитам одержали хозяева — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В первом периоде счёт на 10-й минуте открыл нападающий гостей Роман Старченко с передач Александра Хохлачёва и Дмитрия Вишневского.
На четвёртой минуте второго периода сделал счёт равным форвард хозяев Станислав Яровой.
В третьем периоде и овертайме команды обошлись без заброшенных шайб.
В буллитной серии бросок нападающего «Витязя» Дэниэла Буцаева принёс победу хозяевам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
0:1 Старченко (Хохлачёв, Вишневский) – 09:58 (5x4) 1:1 Яровой – 23:18 (5x4) 2:1 Буцаев – 65:00 (ПБ)
Следующий матч команды сыграют друг с другом в Москве 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Это будет их третья встреча в сезоне.
Комментарии
- 9 октября 2022
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56
-
17:45
-
17:37
-
17:11
-
16:31
-
16:19
-
15:53
-
15:50
-
15:16
-
15:00
-
14:39
-
14:00
-
13:18
-
12:57
-
12:06
-
11:38
-
11:10
-
10:45
-
10:29
-
10:13
-
09:39
-
09:22
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
06:06
-
04:43
-
04:37
-
04:29
Партнерский контент