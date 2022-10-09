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«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл московский «Спартак»

«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл московский «Спартак»
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В Балашихе состоялся матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Витязь» принимал московский «Спартак». Победу по буллитам одержали хозяева — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

В первом периоде счёт на 10-й минуте открыл нападающий гостей Роман Старченко с передач Александра Хохлачёва и Дмитрия Вишневского.

На четвёртой минуте второго периода сделал счёт равным форвард хозяев Станислав Яровой.

В третьем периоде и овертайме команды обошлись без заброшенных шайб.

В буллитной серии бросок нападающего «Витязя» Дэниэла Буцаева принёс победу хозяевам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Б
Спартак
Москва
0:1 Старченко (Хохлачёв, Вишневский) – 09:58 (5x4)   1:1 Яровой – 23:18 (5x4)   2:1 Буцаев – 65:00 (ПБ)

Следующий матч команды сыграют друг с другом в Москве 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Это будет их третья встреча в сезоне.

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