Двукратного обладателя Кубка Стэнли Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах

Двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (2016, 2017 годы) Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление опубликовано в одном из аккаунтов в «Твиттере».

«Я хочу сначала предупредить всех, кто читает это, что некоторые из этих деталей тревожат и могут вызывать раздражение у жертв совращений, эмоционального и сексуального насилия. Мне потребовались годы, чтобы найти в себе смелость заявить о себе, и я решила высказаться анонимно, потому что, к сожалению, я чувствую, что это единственный способ быть полностью открытой без преследований и возмездия.

Иэн Коул пытался совратить меня четыре года, начиная с первых лет в старших классах. Мой первый сексуальный контакт с Иэном произошёл, когда я была несовершеннолетней, в старших классах. На тот момент он уже несколько лет играл в НХЛ. Он очень хорошо знал о моем возрасте и о том, что я была подростком. Он вынудил меня заняться с ним сексом той ночью, хотя я ясно дала понять, что не хочу этого, но он не принял мой отказ. Я была слишком молода, чтобы понять в то время, что принуждение кого-то к сексу является сексуальным насилием. Он часто заставлял меня делать что-то без моего согласия.

Он делал унизительные женоненавистнические комментарии. Он хвастался другими девушками, с которыми спал, и показывал мне их гневные сообщения ему, смеясь над тем, как они думали, что встречаются. Когда я поступила в колледж, то узнала, что он спал с девушкой, которая была несовершеннолетней и училась в моей бывшей школе.

Годы спустя один из бывших товарищей Иэна по команде НХЛ сказал мне, что он хвастался перед своими товарищами по команде о сексуальном насилии, когда я была несовершеннолетней. Он смог вспомнить подробности, о которых знали только я и Иэн, а это означало, что многие в его команде знали, что он был связан с несовершеннолетними. Я снова почувствовала себя оскорблённой.



Иэн почувствовал в себе смелость эмоционально и сексуально оскорблять меня и других женщин, потому что НХЛ воспитывает культуру женоненавистничества. НХЛ необходимо привлечь к ответственности себя и своих игроков за создание благоприятной среды для женоненавистнического и хищнического поведения.

Я действительно горжусь собой, что наконец-то набралась смелости, чтобы сказать правду. Я также надеюсь, что это побудит больше людей рассказать о собственном опыте жестокого обращения», — говорится в заявлении.