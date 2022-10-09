Астон-Риз подписал полноценный контракт с «Торонто» после просмотра

Зак Астон-Риз подписал полноценный контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один год, с зарплатой $ 840 тыс.

В прошлом сезоне форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс», проведя в общей сложности 69 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрав 15 (5+10) очков.



Всего на счету американского хоккеиста 230 матчей в лиге и 66 (32+34) набранных баллов. В АХЛ у игрока 62 игры, в которых он забросил 18 шайб и отдал 28 голевых передач. В NCAA Астон-Риз сыграл 145 игр, в которых набрал 148 (66+82) очков.

Первый матч «Торонто Мэйпл Лифс» проведёт в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится в ночь на 13 октября (2:00 мск).