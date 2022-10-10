Овечкин занял лишь 10-е место в рейтинге лучших игроков грядущего сезона НХЛ

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала рейтинг из десяти лучших хоккеистов предстоящего сезона, включив в него двух российских игроков. В исследовании учитывались мнения наиболее авторитетных аналитиков и комментаторов заокеанской лиги.

Замкнул десятку лучших 37-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. «Он ставит вратарей в тупик так же, как питчер ставит в тупик отбивающих», — сказал аналитик NHL Network Кевин Уикс. «Вы знаете, откуда он стреляет, вы просто не знаете, куда он попадёт.… Обычно он стреляет из знаменитого офиса «Ови», но он может забивать голы самыми разными способами».

Второй представитель этого рейтинга – голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, занявший шестую позицию в нём. «Я думаю, что, учитывая все обстоятельства, просто из-за его объёма работы, Василевский буквально знает, как играть на этой позиции», — сказал Уикс. «… Он всегда вовремя или опережает нападающих, его габариты, сила, техника и умение обращаться с шайбой… Откровенно говоря, в его игре нет никаких изъянов.… Он войдёт в историю как один из лучших вратарей в истории НХЛ».

Десятка лучших игроков НХЛ предстоящего сезона выглядит следующим образом:

10. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

9. Александр Барков («Флорида Пантерз»).

8. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

7. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

4. Натан Маккинон («Колорадо Эвеланш»).

3. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).