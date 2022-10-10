Защитник «Тампы» прокомментировал обвинения в свой адрес о сексуальных домогательствах
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коул высказался об обвинениях в свой адрес относительно сексуальных домогательств.
«Я отношусь очень серьёзно к обвинениям, которые мне предъявили в анонимном твитте. Я абсолютно полностью отрицаю их и буду полностью сотрудничать с НХЛ, «Тампой», с их официальными лицами и юридическими отделами в будущем расследовании.
Я хочу очистить своё имя, продемонстрировав лиге и клубу необоснованность этих обвинений. Я воздержусь от каких-либо комментариев до итогов расследования, которое проведёт НХЛ», — приводит слова Коула журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что ранее «Тампа» отстранила 33-летнего хоккеиста — на время расследования дела о сексуальных домогательствах.
Новость по темеДвукратного обладателя Кубка Стэнли Иэна Коула обвинили в сексуальных домогательствах
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