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«Вы, ребята, многого не видите». Зибанеджад — о назначении Трубы капитаном «Рейнджерс»

«Вы, ребята, многого не видите». Зибанеджад — о назначении Трубы капитаном «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал присвоение капитанского звания защитнику команды Джейкобу Трубе.

«Есть много вещей, которых вы, ребята, не видите. Это то, как он ведёт себя, — очень естественно. Он внимательно относился ко многому в прошлом году. То, как он играл, то, что он говорил в раздевалке, то, с чем он имел дело. Люди не знают всего, если они не бывают в раздевалке. Джейкоб просто следит за тем, чтобы все были на одной волне, если это встреча, ужин, групповое собрание. Честно говоря, я думаю, что его назначение было просто естественным выбором.

Единственное, что мне в Трубе нравится, — это то, что мы полагаемся на него, а он — на нас, чтобы мы шли вместе», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

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