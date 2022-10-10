Андрей Разин вошёл в топ-20 в истории КХЛ по числу побед среди главных тренеров

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после успеха в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором» (4:3 Б) отпраздновал личное достижение. Эта победа стала для него 160-й на посту наставника, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.
Главный тренер череповчан вышел на 20-е место в символическом рейтинге КХЛ, опередив Александра Андриевского. Разин близок к тому, чтобы уже в октябре догнать и перегнать Владимира Юрзинова (не хватает двух побед) и Валерия Белова (на расстоянии трёх побед).
Напомним, вчера, 9 октября, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
- 10 октября 2022
-
11:58
-
11:38
-
11:16
-
10:59
-
10:29
-
09:59
-
09:39
-
09:17
-
08:58
-
08:36
-
03:35
-
03:22
-
03:07
- 9 октября 2022
-
23:20
-
23:05
-
22:54
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:23
-
22:03
-
21:33
-
21:22
-
21:02
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:18
-
19:36
-
19:30
-
19:27
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
17:56