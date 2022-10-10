Андрей Разин вошёл в топ-20 в истории КХЛ по числу побед среди главных тренеров

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после успеха в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Трактором» (4:3 Б) отпраздновал личное достижение. Эта победа стала для него 160-й на посту наставника, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер череповчан вышел на 20-е место в символическом рейтинге КХЛ, опередив Александра Андриевского. Разин близок к тому, чтобы уже в октябре догнать и перегнать Владимира Юрзинова (не хватает двух побед) и Валерия Белова (на расстоянии трёх побед).

Напомним, вчера, 9 октября, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местная «Северсталь» принимала челябинский «Трактор». Победу по буллитам одержали хозяева — 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).