Журналист НХЛ: Кросби — лучший хоккеист нашей эпохи. Он один из лучших в истории

Аналитик NHL Network Кевин Уикс прокомментировал попадание 35-летнего канадского форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в топ-10 лучших игроков НХЛ в будущем сезоне. Капитан «пингвинов» занял седьмую позицию в рейтинге.

«Этот парень всё время занимается хоккеем… он принимает правильные решения. Один из лучших игроков в истории. Он так тщательно изучает хоккей… Лучший игрок нашей эпохи — он и есть хоккей 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — приводит слова Уикса официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Кросби принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 84 (31+53) очка. Канадец приводил «Питтсбург» к трём Кубкам Стэнли (2009, 2016, 2017). Сидни — второй по числу голов (517), очков (1409) и первый по числу ассистов (892) среди действующих игроков.

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