«Пиво. Виски». Овечкин пошутил над Кузнецовым, рассказав, что нравится Евгению

Во время опроса хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» произошёл забавный момент. Российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову предложили ответить на вопрос, что он любит больше всего в своей жизни. Форвард ответил, что его самая большая страсть в жизни — это еда. После ответа россиянина в мини-интервью вмешался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Пиво. Виски. Двойной чизбургер», — приводит слова Овечкина, ответившего за Кузнецова, Washington Hockey Now. После этого 37-летний капитан «столичных» поспешил скрыться от журналистов, не желая отвечать на такой же вопрос.

Напомним, Овечкин за долгую карьеру в НХЛ забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.

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