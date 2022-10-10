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«Пиво. Виски». Овечкин пошутил над Кузнецовым, рассказав, что нравится Евгению

«Пиво. Виски». Овечкин пошутил над Кузнецовым, рассказав, что нравится Евгению
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Во время опроса хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» произошёл забавный момент. Российскому нападающему «столичных» Евгению Кузнецову предложили ответить на вопрос, что он любит больше всего в своей жизни. Форвард ответил, что его самая большая страсть в жизни — это еда. После ответа россиянина в мини-интервью вмешался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Пиво. Виски. Двойной чизбургер», — приводит слова Овечкина, ответившего за Кузнецова, Washington Hockey Now. После этого 37-летний капитан «столичных» поспешил скрыться от журналистов, не желая отвечать на такой же вопрос.

Напомним, Овечкин за долгую карьеру в НХЛ забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894). В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 77 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно набрав 90 очков.

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