«Сейчас играть в России не совсем нормально». Экс-защитник «Металлурга» — о финнах в КХЛ

Финский экс-защитник магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда» Лассе Кукконен поделился мнением о своих соотечественниках, выступающих в России. Федерация хоккея Финляндии отказалась вызывать в национальную команду хоккеистов, которые будут играть в КХЛ.
«Не хочу прямо осуждать финнов, играющих в России. Каждый сам принимает решение. Однако сейчас это не совсем нормально. Ситуация в мире тоже не совсем нормальная, и спорт не является чем-то вне этой ситуации. При этом каждый принимает собственные решения и несёт за них ответственность. Конечно, они имеют некоторые последствия, как, например, в случае со сборной», — приводит слова Кукконена Ilta-Sanomat.
Напомним, Лассе выступал за «Авангард» в сезоне-2009/2010, за «Магнитку» — с 2010 года по 2012-й.
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