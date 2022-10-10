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«Авангард» объявил об увольнении главного тренера Рябыкина. Клуб проиграл 10 матчей из 16

«Авангард» объявил об увольнении главного тренера Рябыкина. Клуб проиграл 10 матчей из 16
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Хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», — приводит слова генерального менеджера ХК «Авангард» Алексея Волкова официальный телеграм-канал омичей.

Отметим, что «ястребы» в новом сезоне из 16 матчей выиграли лишь в шести, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов.

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